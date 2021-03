F1 GP Bahrain 2021 | griglia di partenza qualifiche | Verstappen in pole position

(Di sabato 27 marzo 2021) Ladidel Gran Premio del, prima tappa del Mondiale di Formula 1. E’ subito grande spettacolo sul circuito di Sakhir dove Maxsfida le Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. Occhio anche alla sorprendente Alpha Tauri mentre l’obettivo della Ferrari di Charles Leclerc e di quella di Carlos Sainz è entrare in Q3 e puntare magari alla seconda-terza fila. La gara domani è prevista per le ore 17:00 italiane. SEGUI IL LIVE LADIPRIMA FILA: 1 Max(Red Bull) 2 Lewis Hamilton (Mercedes) SECONDA FILA: 3 Valtteri Bottas (Mercedes) 4 Charles Leclerc (Ferrari) TERZA FILA: 5 Pierre Gasly (Alpha Tauri) 6 Daniel Ricciardo (McLaren) QUARTA FILA: 7 Lando Norris (McLaren) 8 Carlos Sainz (Ferrari) QUINTA FILA: 9 ...

Il Mondiale di Formula 1 riparte ine tra i fan ci sarà anche il 46enne Jarno Trulli, che dalla gare in tv del Circus non si ... può giocarsela con la Mercedes nel? 'I brevissimi test ...Max Verstappen si prende anche la terza sessione di prove libere del Gp del, prima prova del Mondialesul circuito del Sakhir. L'olandese della Red Bull , dopo aver già impressionato nelle prime due sessioni, ha fissato il miglior tempo con un 1'30577 che gli ha ...(ANSA) - ROMA, 27 MAR - Max Verstappen su Red Bull ha conquistato la prima pole position della stagione nelle qualifiche del Gran Premio del Bahrain, il primo del Mondiale di Formula 1 del 2021.ROMA, 27 MAR - Problemi alla Ferrari di Carlos Sainz nella Q1 delle qualifiche del Gp del Bahrain. La monoposto dello spagnolo si ferma improvvisamente in pista alla fine della prima parte delle quali ...