F1, gara GP Bahrain 2021 28 marzo: orario in chiaro TV8, programma, streaming, diretta Sky (Di sabato 27 marzo 2021) Dal Bahrain International Circuit manca sempre meno all’inizio del Mondiale F1 2021. La pista che sorge nella periferia di Manama si appresta ad accogliere il primo atto della stagione, una corsa più che mai attesa dopo i recenti test ufficiali. Nell’attesa di conoscere chi conquisterà la pole-position, team e piloti si preparano per l’impegno di domani, una gara che vede due auto pronte a sfidarsi per il successo. Mercedes ha il favore del pronostico, casa che potrebbe eguagliare i sei successi della Ferrari in questa speciale manifestazione. Il britannico Lewis Hamilton insegue il record di vittorie in questa pista, primato condiviso al momento con il tedesco Sebastian Vettel, nuovo volto di Aston Martin per il 2021. L’inglese cerca di iniziare al meglio un campionato che potrebbe regalagli l’ottavo titolo piloti ... Leggi su oasport (Di sabato 27 marzo 2021) DalInternational Circuit manca sempre meno all’inizio del Mondiale F1. La pista che sorge nella periferia di Manama si appresta ad accogliere il primo atto della stagione, una corsa più che mai attesa dopo i recenti test ufficiali. Nell’attesa di conoscere chi conquisterà la pole-position, team e piloti si preparano per l’impegno di domani, unache vede due auto pronte a sfidarsi per il successo. Mercedes ha il favore del pronostico, casa che potrebbe eguagliare i sei successi della Ferrari in questa speciale manifestazione. Il britannico Lewis Hamilton insegue il record di vittorie in questa pista, primato condiviso al momento con il tedesco Sebastian Vettel, nuovo volto di Aston Martin per il. L’inglese cerca di iniziare al meglio un campionato che potrebbe regalagli l’ottavo titolo piloti ...

Advertising

DanieleFassina : RT @P300it: F2 | GP Bahrain 2021, Sprint Race 1: Lawson vince la prima gara della stagione ? di Marco Colletta ?? - federicob95 : RT @P300it: F2 | GP Bahrain 2021, Sprint Race 1: Lawson vince la prima gara della stagione ? di Marco Colletta ?? - P300it : F2 | GP Bahrain 2021, Sprint Race 1: Lawson vince la prima gara della stagione ? di Marco Colletta ??… - alessiolabbe : RT @SmilexTech: Bahrain GP – Analisi passi gara (parte 2): Ferrari 4a forza, in linea con le aspettative. Nessun importante problema di bil… - GiovanniSaguat1 : Motori, oggi per la #F1 le qualifiche del gp del #Bahrain alle ore 16:00, in vista della gara di domani -