Draghi in Vaticano, visita anche alla Cappella Sistina (Di sabato 27 marzo 2021) Una mattinata in Vaticano per il premier Mario Draghi che ha presenziato all'inaugurazione dell'anno giudiziario. Al termine della cerimonia ha salutato Papa Francesco, primo incontro con il Pontefice ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 27 marzo 2021) Una mattinata inper il premier Marioche ha presenziato all'inaugurazione dell'anno giudiziario. Al termine della cerimonia ha salutato Papa Francesco, primo incontro con il Pontefice ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Una mattinata in Vaticano per il premier Mario Draghi che ha presenziato all'inaugurazione dell'anno giudiziario. A… - vaticannews_it : #27marzo Primo incontro pubblico oggi tra #PapaFrancesco e il presidente del Consiglio italiano, Mario Draghi. Occa… - zazoomblog : Draghi in Vaticano visita anche alla Cappella Sistina - #Draghi #Vaticano #visita #anche - ilfaroonline : In Vaticano il primo incontro tra Papa Francesco e il premier Draghi - UGiangrieco : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Draghi è stato contagiato da Speranza • Sull'Europa SuperMario incastra la Germania • A… -