Daniele Scardina, pronto a difendere il titolo UE contro Louis Toutin (Di sabato 27 marzo 2021) Daniele Scardina tornerà sul ring più carico di prima, è stato ribattezzato il King Toretto proprio perché difenderà il titolo UE dei pesi supermedi contro Louis Toutin. Daniele Scardina, il pugile difenderà il titolo UE contro il francese (Instagram)La data e la location dell’incontro sono ancora in fase decisionale, entrambe le parti sono in trattativa. La EBU ha comunicato la notizia a circa un mese dalla conquista della cintura da parte di Daniele. Il ragazzo 28enne era riuscito a sconfiggere lo spagnolo Cesar Nunez per KO il 26 Febbraio all’Allianz Cloud di Milano, molto probabilmente sarà la stessa location dell’incontro con il francese. Da tempo ... Leggi su ck12 (Di sabato 27 marzo 2021)tornerà sul ring più carico di prima, è stato ribattezzato il King Toretto proprio perché difenderà ilUE dei pesi supermedi, il pugile difenderà ilUEil francese (Instagram)La data e la location dell’insono ancora in fase decisionale, entrambe le parti sono in trattativa. La EBU ha comunicato la notizia a circa un mese dalla conquista della cintura da parte di. Il ragazzo 28enne era riuscito a sconfiggere lo spagnolo Cesar Nunez per KO il 26 Febbraio all’Allianz Cloud di Milano, molto probabilmente sarà la stessa location dell’incon il francese. Da tempo ...

