Covid Germania, ministro Sanità: "Serve lockdown severo per 14 giorni" (Di domenica 28 marzo 2021) Il ministro della Sanità tedesco, Jens Spahn, è convinto che sia necessario un lockdown severo, della durata di 10-14 giorni, per mettere sotto controllo la diffusione del virus in Germania. "Se guardiamo alle cifre, comprese quelle di oggi, abbiamo veramente bisogno di almeno altri 10-14 giorni in cui veramente blocchiamo i nostri contatti, la nostra mobilità", ha detto Spahn esprimendo l'opinione che i tedeschi dovrebbero quest'anno trascorrere le festività di Pasqua come lo scorso anno, rimanendo a casa ed evitando i contatti. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

