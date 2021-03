Ciclismo, Gand-Wevelgem 2021: data, orario, diretta tv e streaming (Di sabato 27 marzo 2021) Domenica 28 marzo la stagione delle Classiche del Nord entra sempre più nel vivo con la Gand-Wevelgem 2021, appuntamento di prestigio giunto ormai all’edizione numero 83 e consueto antipasto verso il Giro delle Fiandre e le altre Monumento del mese di aprile. Oltre 250 chilometri tra muri e sterrati, con il triplo passaggio sul Kemmelberg che potrà consentire a qualcuno di provare ad anticipare i velocisti visto il finale pianeggiante. Tutti contro Mads Pedersen, capace di imporsi nell’edizione dello scorso anno. Gand-Wevelgem 2021: PERCORSO E ALTIMETRIA STARTLIST E FAVORITI L’ALBO D’ORO DELLA CORSA IN TV – La Gand-Wevelgem 2021 sarà trasmessa in diretta tv sia da RaiSport che da Eurosport, con gli appassionati che ... Leggi su sportface (Di sabato 27 marzo 2021) Domenica 28 marzo la stagione delle Classiche del Nord entra sempre più nel vivo con la, appuntamento di prestigio giunto ormai all’edizione numero 83 e consueto antipasto verso il Giro delle Fiandre e le altre Monumento del mese di aprile. Oltre 250 chilometri tra muri e sterrati, con il triplo passaggio sul Kemmelberg che potrà consentire a qualcuno di provare ad anticipare i velocisti visto il finale pianeggiante. Tutti contro Mads Pedersen, capace di imporsi nell’edizione dello scorso anno.: PERCORSO E ALTIMETRIA STARTLIST E FAVORITI L’ALBO D’ORO DELLA CORSA IN TV – Lasarà trasmessa intv sia da RaiSport che da Eurosport, con gli appassionati che ...

