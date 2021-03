Bari, porciglione in migrazione sfiancato dal viaggio si ferma su balcone: soccorso e curato ora è in libertà (Di sabato 27 marzo 2021) Il proprietario ha contattato il Municipio 1 per salvare l'uccello, portato poi all'Osservatorio faunistico regionale di Bitetto: è stato reidratato e rilasciato Leggi su repubblica (Di sabato 27 marzo 2021) Il proprietario ha contattato il Municipio 1 per salvare l'uccello, portato poi all'Osservatorio faunistico regionale di Bitetto: è stato reidratato e rilasciato

