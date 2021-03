Xbox Indie Showcase: mostrato un nuovo trailer di The Ascent! (Di venerdì 26 marzo 2021) Nel corso della conferenza Xbox Indie Showcase che sta andando in onda proprio ora, Neon Giant ha mostrato un nuovo trailer di The Ascent Se parliamo di cyberpunk, è normale che la mente di chiunque vada direttamente a Cybperpunk 2077, che nonostante un disastroso lancio specialmente su old-gen, ha comunque spopolato sia in quanto a vendite, sia in merito all’accoglienza delle versioni migliori. Altrettanto vero che del genere esistono un’infinità di giochi, non necessariamente action, molto profondi ed interessanti. Basti pensare ad Observer di Bloober Team o, spostandoci verso l’industria indipendente, a The Ascent degli svedesi Neon Giant, un team composto da sole 11 persone. The Ascent è ambientato nel mondo cyberpunk di Veles, più precisamente in una metropoli gestita da una ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 26 marzo 2021) Nel corso della conferenzache sta andando in onda proprio ora, Neon Giant haundi The Ascent Se parliamo di cyberpunk, è normale che la mente di chiunque vada direttamente a Cybperpunk 2077, che nonostante un disastroso lancio specialmente su old-gen, ha comunque spopolato sia in quanto a vendite, sia in merito all’accoglienza delle versioni migliori. Altrettanto vero che del genere esistono un’infinità di giochi, non necessariamente action, molto profondi ed interessanti. Basti pensare ad Observer di Bloober Team o, spostandoci verso l’industria indipendente, a The Ascent degli svedesi Neon Giant, un team composto da sole 11 persone. The Ascent è ambientato nel mondo cyberpunk di Veles, più precisamente in una metropoli gestita da una ...

