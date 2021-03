Venerato: “Galtier non rientra nella lista del Napoli. Su Fondeca e Sarri…” (Di venerdì 26 marzo 2021) Venerato: “Galtier non rientra nella lista del Napoli, lunedì c’è stato un contatto con l’entourage di Fonseca, Sarri? Non è ancora arrivata una telefonata di De Laurentiis” Ciro Venerato, giornalista della Rai, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole sul Napoli, Sarri, Galtier ed altro SUI DIRITTI TV “Diritti tv? Oggi si passa dal satellite alla piattaforma internet, all’app. Si lavorerà con la banda larga. Molti presidenti di Serie A erano preoccupati della copertura e della trasmissione del segnale -afferma Venerato – Però l’alleanza di DAZN con Tim penso che abbia tranquillizzato i presidenti. ... Leggi su retecalcio (Di venerdì 26 marzo 2021): “nondel, lunedì c’è stato un contatto con l’entourage di Fonseca, Sarri? Non è ancora arrivata una telefonata di De Laurentiis” Ciro, giornadella Rai, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss. Queste le sue parole sul, Sarri,ed altro SUI DIRITTI TV “Diritti tv? Oggi si passa dal satellite alla piattaforma internet, all’app. Si lavorerà con la banda larga. Molti presidenti di Serie A erano preoccupati della copertura e della trasmissione del segnale -afferma– Però l’alleanza di DAZN con Tim penso che abbia tranquillizzato i presidenti. ...

