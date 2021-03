Vaccino AstraZeneca | il nuovo modulo di consenso informato con aggiornamenti

Advertising

TgLa7 : La #Danimarca ha prorogato oggi la #sospensione dell'uso del vaccino anti Covid di #AstraZeneca nel Paese per 'altr… - TgLa7 : La Norvegia ha prorogato oggi la sospensione dell'uso del vaccino anti Covid di AstraZeneca nel Paese fino al 15 ap… - TgLa7 : Il #vaccino Covid-19 di #AstraZeneca è efficace al 76% contro i casi sintomatici della malattia: lo ha reso noto la… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: AstraZeneca, Breton conferma: tutte le dosi di vaccino restano in Ue #astrazeneca - JunipersV : RT @MediasetTgcom24: AstraZeneca, Breton conferma: tutte le dosi di vaccino restano in Ue #astrazeneca -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino AstraZeneca

'Non sono stato vaccinato, mi vaccinerò con, spero la prossima settimana. Ho fatto richiesta, sto aspettando risposta'. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, in conferenza stampa.Stando a dichiarazioni aziendali riportare dai media europei nelle settimane scorse, lo stabilimento Halix sarebbe in grado di produrre circa 5 milioni di dosi delal mese; lo stabilimento di Marburg, acquistato da BioNTech l'anno scorso da Novartis, e' atteso avere una capacita' di produzione fino a 750 milioni all'anno.Il presidente del Consiglio ha parlato in conferenza stampa al termine della cabina di regia convocata per fare chiarezza sulla strategia di ripartenza dopo il 6 aprile. A riaprire per prima sarà la s ...GENOVA - In mattinata, presso l’Ambulatorio Asl 3 di via XII Ottobre, il sindaco di Genova Marco Bucci ha ricevuto la prima dose di vaccino AstraZeneca in qualità di soggetto ultra fragile. Da tempo i ...