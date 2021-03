Uomini e Donne, Sophie Codegoni e Matteo Ranieri si sono lasciati: parla l’ex tronista (Di venerdì 26 marzo 2021) Dopo aver appassionato il pubblico di Uomini e Donne, scegliendo il cavaliere Matteo Ranieri a fine trono, Sophie Codegoni fa parlare di sé per la fine della sua storia avviata con il giovane. La rivelazione della rottura giunge in occasione di un intervento concesso dalla modella sui social, dove Sophie non nasconde che prima di scegliere Matteo sapeva che la distanza tra loro e i lavori diversi che li impegnano avrebbero rappresentato un ostacolo per entrambi, anche se alla fine ha prevalso in loro due la voglia di provare a stare insieme. Ma qualcosa è andato storto, tanto che i due hanno rotto ogni rapporto. Dettagli amari, che vi delucidiamo qui di seguito. Uomini e Donne, Sophie ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 26 marzo 2021) Dopo aver appassionato il pubblico di, scegliendo il cavalierea fine trono,fare di sé per la fine della sua storia avviata con il giovane. La rivelazione della rottura giunge in occasione di un intervento concesso dalla modella sui social, dovenon nasconde che prima di sceglieresapeva che la distanza tra loro e i lavori diversi che li impegnano avrebbero rappresentato un ostacolo per entrambi, anche se alla fine ha prevalso in loro due la voglia di provare a stare insieme. Ma qualcosa è andato storto, tanto che i due hanno rotto ogni rapporto. Dettagli amari, che vi delucidiamo qui di seguito....

