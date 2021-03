Un camper sulle strade della città per portare pasti caldi ai senzatetto

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : camper sulle

Il Giorno

... che da 26 anni assiste senzatetto e persone fragili, ha ricevuto in dono dalla divisione europea di Haier, multinazionale cinese degli elettrodomestici, unattrezzato per la distribuzione di ...... due rubinetti dell'acqua laterali per il carico del serbatoio; 1 erogatore di acqua ... Informazioni più dettagliatemodalità di partecipazione sono pubblicate insieme ai modelli di domanda ...Lo ha ricevuto in dono da una multinazionale Profgetto Arca, che ogni anno distribuisce già ai poveri 1,6 milioni di pasti ...I test disponibili anche per le altre fasce della popolazione a prezzi calmierati. Ecco come funzioneranno e le info per prenotare ...