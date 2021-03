UFFICIALE – Diritti TV | arriva la svolta | Dazn trasmetterà tutta la Serie A I dettagli

(Di venerdì 26 marzo 2021)TVlalaA: 7 gare a giornata in esclusiva (pacchtto 1) e 3 gare in co-esclusiva (pacchetto 3). L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Alla fine ha vinto DAZN : con 16 voti a favore e quattro voti contrari, quelli di Genoa, Crotone, Sampdoria e Sassuolo il colosso dello streaming si aggiudica il pacchetto più importante deiTV per la Serie A nel triennio 2021 - 2024. DAZN, lo ricordiamo, ha messo sul piatto 840 milioni di euro a stagione per quelli che erano i pacchetti 1 e 3 del bando: trasmetterà tutte le ...Bisogna essere franchi sulle differenze ed espliciti sulle violazioni deiumani ". Scuole ... proroga stato di emergenza ) Draghi discuterà alle 14 nella sua seconda conferenza stampa...La Lega Serie A ha assegnato i diritti tv della Serie A 2021/24 a Dazn: con 16 voti a favore e 4 contrari da parte dei club della massima serie italiana, la società capitanata da Diletta Leotta, ha su ...La diretta della serie A andrà su Dazn. L’assemblea di Lega ha raggiunto la maggioranza di 16 voti. Solo Genoa, Sampdoria, Crotone e Sassuolo hanno votato per Sky ...