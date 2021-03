Trasporto pubblico locale, oggi sciopero Proteste anche dei docenti precari e, a Taranto, degli operatori del settore matrimoni (Di venerdì 26 marzo 2021) oggi sciopero nazionale nel settore del Trasporto pubblico locale. Previste le fasce di garanzia. L’agitazione indetta da varie sigle sindacali riguarda questioni contrattuali. In Puglia aderiscono, fra gli altri, i lavoratori delle ferrovie sud est. oggi anche la manifestazione nazionale indetta dal Cnps, comitato nazionale precari della scuola. Gli insegnanti precari rivendicano il loro diritto ad essere stabilizzati. Fra le iniziative un sit-in a Taranto. Sempre a Taranto oggi la manifestazione di protesta degli operatori del settore ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 26 marzo 2021)nazionale neldel. Previste le fasce di garanzia. L’agitazione indetta da varie sigle sindacali riguarda questioni contrattuali. In Puglia aderiscono, fra gli altri, i lavoratori delle ferrovie sud est.la manifestazione nazionale indetta dal Cnps, comitato nazionaledella scuola. Gli insegnantirivendicano il loro diritto ad essere stabilizzati. Fra le iniziative un sit-in a. Sempre ala manifestazione di protestadel...

