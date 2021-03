Taylor Swift, esce oggi “You All Over me (feat. Maren Morris) (Taylor’s Version) (From The Vault)” (Di venerdì 26 marzo 2021) esce oggi, venerdì 26 marzo 2021, “You All Over me (feat. Maren Morris) (Taylor’s Version) (From The Vault)”, primo brano inedito dell’album “Fearless (Taylor’s Version)”, in uscita il prossimo 9 aprile. La nuova Versione del disco, è uno dei primi progetti discografici di Taylor Swift, completamente ri-registrato con l’aggiunta delle bonus track pubblicate nel 2008, il brano “Today Was A Fairytale”, parte del film “Appuntamento Con L’amore”, e 6 canzoni inedite. Nel nuovo singolo è presente la cantante Maren Morris nelle back vocals. Inoltre, giovedì 25 marzo è andata in onda un’anteprima di ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 26 marzo 2021), venerdì 26 marzo 2021, “You Allme () (’s) (The)”, primo brano inedito dell’album “Fearless (’s)”, in uscita il prossimo 9 aprile. La nuovae del disco, è uno dei primi progetti discografici di, completamente ri-registrato con l’aggiunta delle bonus track pubblicate nel 2008, il brano “Today Was A Fairytale”, parte del film “Appuntamento Con L’amore”, e 6 canzoni inedite. Nel nuovo singolo è presente la cantantenelle back vocals. Inoltre, giovedì 25 marzo è andata in onda un’anteprima di ...

