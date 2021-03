Advertising

Affaritaliani : Strage pulcini maschi, parte primo trial italiano per salvarli - Pippicatsindaco : RT @Pippicatsindaco: Stop alla strage di pulcini maschi!!! Così titola l'articolo di Daniela Mastromattei! Speriamo che si avveri tutto ciò… - Pippicatsindaco : Stop alla strage di pulcini maschi!!! Così titola l'articolo di Daniela Mastromattei! Speriamo che si avveri tutto… -

Ultime Notizie dalla rete : Strage pulcini

Il Sole 24 ORE

...TgSpace:TgPubblicati:28 di martedì 28 gennaio 2020:20200128_video_15504158.xml est 20200128_video_15504158.xml Pubblicate 20200128T155721Z 01:11 - - Una pratica selvaggia e orrenda: imaschi ...... si è scatenato un grosso rogo che ha provocato la morte di circa 7 miladi tacchino. Erano ... Quando qualcosa non ha funzionato, si è scatenato il rogo che ha fattodi animali, ...Milano, 25 mar. (askanews) -Immagini inviate in email per l'ultimo paragrafo14/07 15.47 Ogni anno in Italia 40 milioni di pulcini maschi uccisi ...Assoavi e Animal Equality incontrano il Ministero della Salute: dimostrato interesse per l’introduzione in Italia di tecnologie utili a migliorare il benessere animale nell’allevamento del pollame com ...