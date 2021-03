Si può mentire sull’autocertificazione? Sì, lo dice il giudice (Di venerdì 26 marzo 2021) Arriva una notizia che farà molto discutere e che mette in dubbio il periodo che stiamo vivendo. Ma si può mentire sull’autocertificazione? La risposta è da brividi. Si può mentire sull’autocertificazione? (Pixabay)In un anno di Covid ormai ci siamo abituati ad aver perso la nostra libertà individuale, anche se le polemiche non si arrestano. Quello che appare paradossale è come molti pensino che queste misure stringenti siano fatte per controllare il paese, quando in realtà servono a salvarlo. In un momento storico quanto mai triste è ovvio che alcune riflessioni vadano fatte, ma anche che si debba un attimo accettare le difficoltà proposte dal Governo per evitare di vivere ulteriori momenti di grandissimo dolore. Ma andiamo a vedere come questa fortezza costruita in un anno possa diventare in poco un castello di carte ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 26 marzo 2021) Arriva una notizia che farà molto discutere e che mette in dubbio il periodo che stiamo vivendo. Ma si può? La risposta è da brividi. Si può? (Pixabay)In un anno di Covid ormai ci siamo abituati ad aver perso la nostra libertà individuale, anche se le polemiche non si arrestano. Quello che appare paradossale è come molti pensino che queste misure stringenti siano fatte per controllare il paese, quando in realtà servono a salvarlo. In un momento storico quanto mai triste è ovvio che alcune riflessioni vadano fatte, ma anche che si debba un attimo accettare le difficoltà proposte dal Governo per evitare di vivere ulteriori momenti di grandissimo dolore. Ma andiamo a vedere come questa fortezza costruita in un anno possa diventare in poco un castello di carte ...

Ultime Notizie dalla rete : può mentire Tra il dire e il fare? troppo greenwashing delle aziende - ... tantissime aziende in realtà fanno proprio greenwashing , cioé mentono sapendo di mentire, perché ... Sul sito di Climate Action 100+ (link sotto) si può esplorare il benchmark cercando le aziende per ...

Nessuna norma obbliga a dire la verità sull'autocertificazione Sembrerà strano, ma in procedura penale italiana infatti l'imputato può 'mentire', solo un teste non può e non deve farlo pena guai grossi. L'avvocato del 24enne, Maria Erika Chiusolo , ha spiegato ...

