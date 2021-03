Serie A, DAZN si aggiudica i diritti delle partite per i prossimi 3 anni (Di venerdì 26 marzo 2021) Svolta storica nel calcio: nel prossimo triennio la Serie A sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, che ha battuto Sky aggiudicandosi i diritti del massimo campionato di calcio. DAZN trasmetterà le partite del campionato di Serie A per i prossimi 3 anni: l'offerta del gruppo del miliardario Len Blavatnik ha battuto quella di Sky nell'assemblea di Lega di poche ore fa. Svolta storica nel calcio, per la prima volta una piattaforma streaming si aggiudica i diritti esclusivi di ben 7 partite delle dieci che compongono una giornata del campionato di Serie A. A favore dell'offerta di DAZN hanno votato ben sedici squadre del massimo campionato di ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 26 marzo 2021) Svolta storica nel calcio: nel prossimo triennio laA sarà trasmessa in esclusiva su, che ha battuto Skyndosi idel massimo campionato di calcio.trasmetterà ledel campionato diA per i: l'offerta del gruppo del miliardario Len Blavatnik ha battuto quella di Sky nell'assemblea di Lega di poche ore fa. Svolta storica nel calcio, per la prima volta una piattaforma streaming siesclusivi di ben 7dieci che compongono una giornata del campionato diA. A favore dell'offerta dihanno votato ben sedici squadre del massimo campionato di ...

