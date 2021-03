Serie A, a DAZN i diritti televisivi per il triennio 2021-2024 (Di venerdì 26 marzo 2021) Serie A, DAZN si assicura i diritti televisivi per il triennio 2021-2024 e diventa la nuova ‘casa’ del calcio italiano. DAZN ha vinto il bando per l’assegnazione dei diritti tv per le partite del campionato d Serie A per il triennio 2021-2024. DAZN scavalca quindi Sky prendendosi di forza il ruolo di principale broadcaster per quanto riguarda il calcio italiano. Serie A, DAZN si assicura i diritti televisivi per il triennio 2021-2024 La decisione è arrivata nella giornata del 26 marzo al termine dell’assemblea durante la quale ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 26 marzo 2021)A,si assicura iper ile diventa la nuova ‘casa’ del calcio italiano.ha vinto il bando per l’assegnazione deitv per le partite del campionato dA per ilscavalca quindi Sky prendendosi di forza il ruolo di principale broadcaster per quanto riguarda il calcio italiano.A,si assicura iper ilLa decisione è arrivata nella giornata del 26 marzo al termine dell’assemblea durante la quale ...

