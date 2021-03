Picchia a morte la sua ragazza ad una festa in piscina. La polizia a caccia dell’assassino (Di venerdì 26 marzo 2021) Un uomo ha Picchiato a morte la sua ragazza perchè le si era slacciato il bikini durante una festa in piscina. La barbarie si è consumata giovedì 18 marzo, quando Nikolas Iori Maichon e la sua fidanzata Ana Paula Coutinho, 24 anni, hanno partecipato a una festa nel comune brasiliano di Itapecerica da Serra. Stando ai resoconti dei testimoni, riportati anche dal Daily Star Online, quando Ana Paula si è lanciata in piscina le si è sciolto il bikini. La giovane è così rimasta qualche secondo senza veli. Ma Nikolas Iori Maichon ha subito accusato la partner di aver mostrato volutamente le proprie grazie agli altri partecipanti alla festa. + LEGGI ANCHE => ragazza scozzese di 16 anni violentata da due uomini viene ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 26 marzo 2021) Un uomo hato ala suaperchè le si era slacciato il bikini durante unain. La barbarie si è consumata giovedì 18 marzo, quando Nikolas Iori Maichon e la sua fidanzata Ana Paula Coutinho, 24 anni, hanno partecipato a unanel comune brasiliano di Itapecerica da Serra. Stando ai resoconti dei testimoni, riportati anche dal Daily Star Online, quando Ana Paula si è lanciata inle si è sciolto il bikini. La giovane è così rimasta qualche secondo senza veli. Ma Nikolas Iori Maichon ha subito accusato la partner di aver mostrato volutamente le proprie grazie agli altri partecipanti alla. + LEGGI ANCHE =>scozzese di 16 anni violentata da due uomini viene ...

Etrurianews : La donna si era chiusa in camera per sfuggire ai maltrattamenti VITERBO – Ubriaco picchia, insulta e minaccia di mo… - tusciatimes : Ubriaco picchia e insulta di morte la convivente, arrestato 46enne - tusciaweb : Ubriaco picchia, insulta e minaccia di morte la convivente Viterbo - Un uomo di 46 anni, domenicano, è stato - redontuscia : #Cronaca #Evidenza #Viterbo In stato di ebbrezza picchia e minaccia di morte la compagna, fermato dalla Polizia di… - Umbria24 : Perugia, minaccia di morte la compagna con un cacciavite e la picchia: denunciato 35enne -