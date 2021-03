‘No drop no out’, lo sport contro la dispersione (Di venerdì 26 marzo 2021) ROMA – È nel cuore della provincia di Parma, tra Neviano e Polesine Zibello, che prenderanno il via i laboratori di ‘No drop no out’, per coinvolgere i giovani nello sport spingendosi ‘oltre il solito sport’. Il progetto, promosso da Upi Emilia-Romagna, insieme alle Province di Parma, Reggio Emilia, Modena e Piacenza – in collaborazione con Uisp, Csi, Comuni e Pinco srl – rientra nel bando ‘Azione ProvincEgiovani”, promosso dal Dipartimento per le Politiche giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Leggi su dire (Di venerdì 26 marzo 2021) ROMA – È nel cuore della provincia di Parma, tra Neviano e Polesine Zibello, che prenderanno il via i laboratori di ‘No drop no out’, per coinvolgere i giovani nello sport spingendosi ‘oltre il solito sport’. Il progetto, promosso da Upi Emilia-Romagna, insieme alle Province di Parma, Reggio Emilia, Modena e Piacenza – in collaborazione con Uisp, Csi, Comuni e Pinco srl – rientra nel bando ‘Azione ProvincEgiovani”, promosso dal Dipartimento per le Politiche giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

