Nessuno ha il coraggio di chiamarlo col suo nome: quello di Draghi sui vaccini è (vero) sovranismo (Di venerdì 26 marzo 2021) Con la decisione di Mario Draghi di sospendere l’invio dei vaccini prodotti in Italia da AstraZeneca all’Australia, il nostro è stato il primo stato membro dell’Ue ad intervenire in questo senso. Cosa che ha – giustamente – infiammato il dibattito politico. Qualcuno ha definito la misura “protezionista”. Altri addirittura “sovranista”. E mentre la scelta riscontra il placet delle istituzioni europee, viene da chiedersi: e se fosse stata fatta da qualche altro leader al posto di Draghi? Quali sarebbero state le reazioni? Cosa c’è dietro lo stop all’export La manovra su AstraZeneca è stata fortemente contestata dal governo di Canberra, ma non bloccata dall’Unione Europea, nei cui confronti il neo-premier si era rivolto con toni accesi per non aver imposto blocchi all’export delle dosi dell’antidoto anti-Covid fuori dal mercato unico dopo ... Leggi su tpi (Di venerdì 26 marzo 2021) Con la decisione di Mariodi sospendere l’invio deiprodotti in Italia da AstraZeneca all’Australia, il nostro è stato il primo stato membro dell’Ue ad intervenire in questo senso. Cosa che ha – giustamente – infiammato il dibattito politico. Qualcuno ha definito la misura “protezionista”. Altri addirittura “sovranista”. E mentre la scelta riscontra il placet delle istituzioni europee, viene da chiedersi: e se fosse stata fatta da qualche altro leader al posto di? Quali sarebbero state le reazioni? Cosa c’è dietro lo stop all’export La manovra su AstraZeneca è stata fortemente contestata dal governo di Canberra, ma non bloccata dall’Unione Europea, nei cui confronti il neo-premier si era rivolto con toni accesi per non aver imposto blocchi all’export delle dosi dell’antidoto anti-Covid fuori dal mercato unico dopo ...

