Napoli | patto Champions tra De Laurentiis e Gattuso | l’allenatore andrà via comunque

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 26 marzo 2021) Aurelio Dee Gennarohanno stretto un, ma a fine stagioneviaGennarolascerà la panchina del, nonostante l’ottimo campionato disputato e il pensiero di Aurelio Dedi provare a trattenerlo. Troppo pesante è stata la situazione vissuta a inizio 2021 per Rino che ha così deciso di andare via. Come riporta il Corriere dello Sport, però, traazzurro e il presidente del club partenopeo è stato stretto unLeague. Qualificarsi alla prossima massima competizione europea permetterebbe adi congedarsi a testa alta. Leggi su ...