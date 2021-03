Milan | Malika Ayane a Donnarumma | Telefonami prima di andar via

(Di venerdì 26 marzo 2021) Per provare a sbloccare la querelle legata al rinnovo di contratto di Gigiocolscende in campo, storica tifosa rossonera. In un'intervista alla Gazzetta dello Sport la cantautrice di origini marocchine, che ha appena lanciato l'ultimo album 'Malifesto', rivolge una singolare richiesta - appello al portiere, impegnato in questi giorni nelle ...

Per provare a sbloccare la querelle legata al rinnovo di contratto di Gigio Donnarumma colscende in campoAyane , storica tifosa rossonera. In un'intervista alla Gazzetta dello Sport la cantautrice di origini marocchine, che ha appena lanciato l'ultimo album 'Malifesto', ...Ayane, tifosa rossonera, ha raccontato l'ultimo album "Malifesto", registrato a Milano con ... e lei, che seguiva le partite in curva, le ha sempre provate forti per il“Spero tanto che Donnarumma rimanga con noi! È sempre stato il mio idolo, è cresciuto nel Milan, sarebbe un dolore se dovesse andarsene proprio adesso che la squadra è in asc ...La cantautrice milanese: "Sarebbe un peccato se il nostro portiere se ne andasse proprio ora che la squadra sta per tornare in Champions League" ...