LIVE Moto3, Prove libere GP Qatar in DIRETTA: Foggia e Migno controllano la classifica (Di venerdì 26 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIONARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE Prove libere DI MOTOGP ALLE 13.40 E 18.00 16.39 La classifica aggiornata: 1 7 D. Foggia 2:05.297 2 16 A. Migno +0.126 3 37 P. ACOSTA +0.234 4 99 C. TATAY +0.248 5 11 S. GARCIA +0.258 6 27 K. TOBA +0.322 7 5 J. MASIA +0.429 8 2 G. RODRIGO +0.433 9 71 A. SASAKI +0.435 10 43 X. ARTIGAS +0.492 16.37 I piloti tornano ai box e si preparano per gli ultimi giri veloci. 16.35 La classifica aggiornata: 1 7 D. Foggia 2:05.297 2 16 A. Migno +0.126 3 37 P. ACOSTA +0.234 4 99 C. ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIONARE LALADELLEDI MOTOGP ALLE 13.40 E 18.00 16.39 Laaggiornata: 1 7 D.2:05.297 2 16 A.+0.126 3 37 P. ACOSTA +0.234 4 99 C. TATAY +0.248 5 11 S. GARCIA +0.258 6 27 K. TOBA +0.322 7 5 J. MASIA +0.429 8 2 G. RODRIGO +0.433 9 71 A. SASAKI +0.435 10 43 X. ARTIGAS +0.492 16.37 I piloti tornano ai box e si preparano per gli ultimi giri veloci. 16.35 Laaggiornata: 1 7 D.2:05.297 2 16 A.+0.126 3 37 P. ACOSTA +0.234 4 99 C. ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Moto3 Prove libere GP Qatar in DIRETTA: bandiera verde! Inizia la FP2 - #Moto3 #Prove #libere #Qatar #DIRETTA… - infoitsport : LIVE Moto3, Prove libere GP Qatar in DIRETTA: Kaito Toba al comando, bene gli italiani - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto3 | Gp Qatar FP1: @37_pedroacosta il più veloce, @M16NO è sesto - - motograndprixit : #Moto3 | Gp Qatar FP1: @37_pedroacosta il più veloce, @M16NO è sesto - - giovannizam : #MotoGP finite le #FP1 #Moto3, fra poco in pista la #Moto2, a seguire la #MotoGP su @Moto_it aggiornamenti in… -