Lazio | caso tamponi | 7 mesi di inibizione per Lotito

La classifica della Lazio resta immutata. Il club capitolino non è stato penalizzato dalla Procura Figc per il cosiddetto "caso tamponi". Sette mesi di inibizione a Claudio Lotito, 12 ai medici sociali Rodia e Pulcini, e 150 mila euro di multa alla Lazio: e' questa - apprende l'ANSA - la sentenza appena pronunciata dal Tribunale federale nazionale sui casi di violazione dei protocolli Covid. La Figc ufficializzerà a breve il dispositivo

