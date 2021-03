Juventus, Pinsoglio: «Ronaldo non è un divo. Punizioni? In allenamento segna sempre» (Di venerdì 26 marzo 2021) Carlo Pinsoglio ha parlato di Cristiano Ronaldo, ma anche della sua esperienza con la maglia della Juventus Carlo Pinsoglio, portiere della Juventus, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport dove ha parlato della sua esperienza in bianconero, ma anche di Cristiano Ronaldo. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU Juventus NEWS 24 CRISTIANO Ronaldo – «Ronaldo è un ragazzo semplice, non un divo. CR7 è tranquillo, gli piace ridere e scherzare. In allenamento tira le Punizioni e fa sempre gol, a volte si sfidano due contro due. Non saprei dire perché non faccia gol su questo fondamentale però forse ha un po’ di sfortuna. Il mio rapporto con lui è nato subito quando si fermava a ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 26 marzo 2021) Carloha parlato di Cristiano, ma anche della sua esperienza con la maglia dellaCarlo, portiere della, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport dove ha parlato della sua esperienza in bianconero, ma anche di Cristiano. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SUNEWS 24 CRISTIANO– «è un ragazzo semplice, non un. CR7 è tranquillo, gli piace ridere e scherzare. Intira lee fagol, a volte si sfidano due contro due. Non saprei dire perché non faccia gol su questo fondamentale però forse ha un po’ di sfortuna. Il mio rapporto con lui è nato subito quando si fermava a ...

