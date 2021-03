Italia chiusa fino a maggio Altre 3 Regioni in rosso

(Di venerdì 26 marzo 2021) L’restae da lunedi’ piu’ di meta’ del Paese sara’ in zona rossa, con Calabria, Toscana e Valle d’Aosta che si vanno ad aggiungere alle 7e alla provincia autonoma di Trento in cui sono gia’ in vigore le restrizioni piu’ dure, mentre il Lazio torna in arancione. Con ancora 24mila casi e 450 morti in un giorno, il governo conferma la linea del massimo rigore anche dopo Pasqua decidendo pero’ di investire il “tesoretto” garantito dai primi segnali di inversione della curva sulla scuola: si tornera’ in presenzaalla prima media nelle zone rosse, mentre in quelle arancioni saranno in classe tutti gli studentialla terza media e al 50% quelli delle superiori.al 30 aprile, dunque, niente spostamenti tra le ...

Agenzia_Ansa : 'Impensabile tenere chiusa l'Italia ad aprile', dice il leader della Lega, Matteo Salvini. 'Le chiusure dipendono… - Corriere : Salvini: «Impensabile tenere chiusa l’Italia ad aprile». Il premier replica: dipende da dati - LegaSalvini : COVID: #SALVINI, IMPENSABILE TENERE CHIUSA ITALIA A APRILE Dal 7 aprile in situazioni sotto controllo si torni alla… - Ardito65330980A : @italiana__doc @ChiodiDonatella Io sono informato...Italia chiusa sino al 30 Aprile, i botta e risposta li lascio agli illusi! - MrAndrewQ : #Salvini,sempre inopportuno dichiara:'Impensabile Italia chiusa per tutto aprile'. Gli risponde in… -

Per Salvini 'è impensabile tenerel'anche per tutto il mese di aprile. Nel nome del buonsenso che lo contraddistingue - e soprattutto dei dati medici e scientifici - chiediamo al ...Salvini polemico: 'Non si può tenerel'ad aprile' di Valeria Forgnone 26 Marzo 2021 Strategia messa sotto accusa dal governatore del Veneto, Luca Zaia : 'Non è grappa barricata direi...'...Niente consegne dei rider in oltre 30 città italiane, con l'invito ai clienti a non fare ordinazioni sulle piattaforme di consegne a domicilio, cresciute in modo esponenziale da un anno a questa parte ...“Ritorno in presenza per le studentesse e gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, compresi le strutture ed i servizi educativi per l’infanzia”.