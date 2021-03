It Takes Two: disponibile il trailer di lancio! (Di venerdì 26 marzo 2021) Tramite comunicato stampa, Hazelight Studios ed Electronic Arts hanno condiviso con noi il trailer di lancio di It Takes Two, il nuovo titolo di Josef Fares Annunciato durante l’EA Play del giugno scorso, It Takes Two è il nuovo titolo di Josef Fares, la mente dietro A Way Out, apprezzatissimo ai tempi dell’uscita. Il gioco, basato interamente sull’interazione fra due giocatori, è oggi disponibile su PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S e PC (Origin e Steam). It Takes Two cerca di innalzare ancor di più l’innovazione cooperativa che già ci aveva fatto amare A Way Out, permettendo ai giocatori di sperimentare una corsa emozionante da potersi godere sul divano con un amico o direttamente online. Nel titolo impersoneremo Cody e May, una coppia in crisi e in procinto di ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 26 marzo 2021) Tramite comunicato stampa, Hazelight Studios ed Electronic Arts hanno condiviso con noi ildi lancio di ItTwo, il nuovo titolo di Josef Fares Annunciato durante l’EA Play del giugno scorso, ItTwo è il nuovo titolo di Josef Fares, la mente dietro A Way Out, apprezzatissimo ai tempi dell’uscita. Il gioco, basato interamente sull’interazione fra due giocatori, è oggisu PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S e PC (Origin e Steam). ItTwo cerca di innalzare ancor di più l’innovazione cooperativa che già ci aveva fatto amare A Way Out, permettendo ai giocatori di sperimentare una corsa emozionante da potersi godere sul divano con un amico o direttamente online. Nel titolo impersoneremo Cody e May, una coppia in crisi e in procinto di ...

