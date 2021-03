Harry Potter, Sky regala un canale interamente dedicato alla saga (Di sabato 27 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Harry Potter torna in televisione e per la precisione su Sky che gli dedica un canale con tutta la saga, di cosa si tratta? E’ una delle saghe che hanno fatto la storia del cinema internazionale con cui sono cresciute diverse generazioni di bambini e del quale nessuno riesce proprio a stancarsi. Poche ore fa, Leggi su youmovies (Di sabato 27 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.torna in televisione e per la precisione su Sky che gli dedica uncon tutta la, di cosa si tratta? E’ una delle saghe che hanno fatto la storia del cinema internazionale con cui sono cresciute diverse generazioni di bambini e del quale nessuno riesce proprio a stancarsi. Poche ore fa,

Advertising

LucaMarchiLU : @PupparoPaolo Parli il serpentese come Harry Potter ) - raelthiagoo : Quero uma tattoo do Harry Potter - acciodiangelo : RT @digg0ry_: Nella prima traduzione tedesca di Harry Potter, Blaize era una ragazza chiamata Bella, successivamente il suo nome viene camb… - Ma_AiLing : @melainfabula Il nuovo Harry Potter con la bacchetta di sambuco ?????? - fcorrao19 : RT @Valenteena_: Ogni tot di tempo io devo fissarmi su qualcosa o qualcuno altrimenti non sopravvivo, se non avessi avuto Harry Potter non… -