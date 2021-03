Guai per Dodi Battaglia, il cantante a processo con l’accusa di furto: “Io calunniato” (Di venerdì 26 marzo 2021) Non è un anno fortunato per Dodi Battaglia che, dopo aver pianto la morte del suo collega e amico Stefano d’Orazio, ha dovuto affrontare a Rimini un processo nel quale era direttamente coinvolto. Le accuse? Il furto di quadri d’autore dall’abitazione della zia defunta. A puntare il dito contro l’artista sarebbero stati la badante di origini ucraine della defunta assieme ad un amico di quest’ultima. Battaglia si è dovuto difendere con le unghie e con i denti dalle accuse mosse nei suoi confronti, chiarendo in più sedi, sia giudiziarie che non, di non essere più entrato nell’abitazione della zia a Misano a seguito della sua morte:“Figurarsi”, dice lui “se mi sarei mai permesso di portarle via i quadri che aveva in casa. Si tratta di accuse false, quel giorno non ero in Romagna, anche se adesso dopo ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 26 marzo 2021) Non è un anno fortunato perche, dopo aver pianto la morte del suo collega e amico Stefano d’Orazio, ha dovuto affrontare a Rimini unnel quale era direttamente coinvolto. Le accuse? Ildi quadri d’autore dall’abitazione della zia defunta. A puntare il dito contro l’artista sarebbero stati la badante di origini ucraine della defunta assieme ad un amico di quest’ultima.si è dovuto difendere con le unghie e con i denti dalle accuse mosse nei suoi confronti, chiarendo in più sedi, sia giudiziarie che non, di non essere più entrato nell’abitazione della zia a Misano a seguito della sua morte:“Figurarsi”, dice lui “se mi sarei mai permesso di portarle via i quadri che aveva in casa. Si tratta di accuse false, quel giorno non ero in Romagna, anche se adesso dopo ...

