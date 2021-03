Gratta e Vinci | spende 5 euro e non crede ai suoi occhi | il sogno è diventato realtà

(Di venerdì 26 marzo 2021) Come si evince da la Gazzetta di Mantova, il tagliando in questione è stato acquistato il 24 marzo presso la tabaccheria di via Assetti 1 'Il Quadrifoglio'. Grazie al numero 31, il fortunato ...

Colpo da urlo per un fortunato giocatore che è riuscito a portarsi a casa una cifra astronomica grazie ad unda 5 euro. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo a quanto ammonta la vincita. La vita è sempre in grado di sorprendere e in alcuni casi può capitare di ritrovarsi a dover fare i conti ...Basti pensare che negli ultimi dieci giorni a Schiavi d'Abruzzo è stata presa di mira la tabaccheria del paese : in un raid velocissimo i malviventi hanno portato via, stecche di ...Colpo fortunato di un cliente della tabaccheria Quadrifoglio di Brusatasso. La storia si ripete: nello stesso esercizio episodio analogo nel 2009 ...La titolare ha presentato regolare denuncia ma ha inserito anche alcuni biglietti della lotteria “gratta e vinci”, che invece non erano stati rubati ...