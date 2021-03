Google si scusa per non aver cancellato in tempo gli stupidi commenti su Auschwitz (Di venerdì 26 marzo 2021) I nazi-fascisti 2.0 si sono trasferiti, ufficialmente, sul web. Lo testimonia quanto accaduto su Google Maps, dove quello che era il campo di sterminio di Auschwitz (ora diventato museo memoriale per ricordare quella oscura pagina di storia del mondo) è stato preso d’assalto dagli antisemiti che si sono “divertiti” a pubblicare commenti e recensioni su quel luogo intriso di storia, sangue, dolore e lacrime. La vicenda delle recensioni Auschwitz su Google Maps è stata portata alla luce dal quotidiano inglese The Guardian e il gigante del web che gestisce la piattaforma che contiene le mappe di tutto il mondo ha chiesto scusa per non aver reagito per tempo cancellando immediatamente quegli assurdi commenti. LEGGI ANCHE > Le voci ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 26 marzo 2021) I nazi-fascisti 2.0 si sono trasferiti, ufficialmente, sul web. Lo testimonia quanto accaduto suMaps, dove quello che era il campo di sterminio di(ora diventato museo memoriale per ricordare quella oscura pagina di storia del mondo) è stato preso d’assalto dagli antisemiti che si sono “divertiti” a pubblicaree recensioni su quel luogo intriso di storia, sangue, dolore e lacrime. La vicenda delle recensionisuMaps è stata portata alla luce dal quotidiano inglese The Guardian e il gigante del web che gestisce la piattaforma che contiene le mappe di tutto il mondo ha chiestoper nonreagito percancellando immediatamente quegli assurdi. LEGGI ANCHE > Le voci ...

Google si scusa e la app del manifesto ricompare: «È stato un nostro errore» Il Manifesto

