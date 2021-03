Gf Vip 5, dopo essere stato querelato da Tommaso Zorzi Fulvio Abbate fa arrabbiare un altro ex concorrente (Di venerdì 26 marzo 2021) Solo ieri vi parlavamo di uno scontro tra due ex concorrenti del Gf Vip 5, Fulvio Abbate e Tommaso Zorzi. L’opinionista della quindicesima edizione dell’Isola dei Famosi ha fatto sapere di avere intenzione di querelare lo scrittore per le continue offese che gli ha rivolto nel corso degli ultimi mesi. Tommaso, nello specifico, è stato oggetto di polemiche a causa della sua partecipazione all’ultima puntata del Maurizio Costanzo Show. Ospite della serata anche Giorgia Meloni che ha parlato della legge Zan contro l’omotransfobia. In molti si aspettavano da parte di Zorzi un intervento più deciso sull’argomento, essendo da sempre lui molto sensibile alla questione nonché direttamente interessato. Questo atteggiamento di Tommaso ha provocato particolare ... Leggi su isaechia (Di venerdì 26 marzo 2021) Solo ieri vi parlavamo di uno scontro tra due ex concorrenti del Gf Vip 5,. L’opinionista della quindicesima edizione dell’Isola dei Famosi ha fatto sapere di avere intenzione di querelare lo scrittore per le continue offese che gli ha rivolto nel corso degli ultimi mesi., nello specifico, èoggetto di polemiche a causa della sua partecipazione all’ultima puntata del Maurizio Costanzo Show. Ospite della serata anche Giorgia Meloni che ha parlato della legge Zan contro l’omotransfobia. In molti si aspettavano da parte diun intervento più deciso sull’argomento, essendo da sempre lui molto sensibile alla questione nonché direttamente interessato. Questo atteggiamento diha provocato particolare ...

Advertising

IsaeChia : #GfVip 5, dopo essere stato querelato da #TommasoZorzi #FulvioAbbate fa arrabbiare un altro ex concorrente #tzvip - Nefti666 : RT @ElisaBerzaghi: La gente dall’estero viene in Italia, i vip si spostano ovunque con motivazioni inventate e noi dopo un anno siamo a ele… - sportli26181512 : Dayane Mello e le FOTO al mare nuda con Di Caprio? 'Siamo solo amici, ma che feste a Canne e St. Tropez': Dopo la p… - ve10ve : RT @FPaffy: Ma quelli che usano le mega analisi di Der Spiegel per attaccare Conte e Speranza sono gli stessi che in Lombardia va tutto ben… - EireenViolet : RT @EireenViolet: Cottarello:'Tom lo stimo e gli auguro ogni fortuna perché per me lo ha meritato! Ci ho parlato al telefono perché ha chia… -