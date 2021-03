Filago | fiamme sui tetti di due abitazioni | ora sono inagibili

(Di venerdì 26 marzo 2021) Due. È il bilancio dell’incendio divampato giovedì sera in un complesso residenziale in via Einaudi a. Sul postointervenuti i Vigili del fuoco della Centrale di Bergamo, del distaccamento di Dalmine e i volontari di Madone intervengono. Aa essere coinvoltestate due unità abitative, per circa 150 metri quadrati di tetto. Spente le, i pompieri hanno bonificato l’area compromessa. Da chiarire le cause del rogo, con la pista del cortocircuito che pare la più probabile. Non cistati feriti.

