F1, inizia la stagione 2021! Le prime due sessioni di prove libere (ridotte) a Sakhir confermeranno quanto visto nei test? (Di venerdì 26 marzo 2021) Signore e signori, ci siamo! Benvenuti al Mondiale di Formula Uno 2021. Dopo una lunga attesa, finalmente sarà alzato il sipario sul campionato più atteso, quello della massima serie del motorsport. Ci attendono 23 tappe quanto mai importanti, in una stagione lunga e severa per team e piloti sotto molteplici punti di vista. Il primo atto ufficiale lo vivremo oggi, con le due sessioni di prove libere iniziali del Gran Premio del Bahrain. Il weekend sul tracciato di Sakhir torna nella collocazione canonica della stagione (il back-to-back del 2020 si è corso a fine annata, e non in primavera) e, addirittura, in questa occasione sancisce il via ufficiale del Mondiale, dato che la tappa australiana è stata posticipata fino all’autunno. Rispetto agli anni ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 marzo 2021) Signore e signori, ci siamo! Benvenuti al Mondiale di Formula Uno 2021. Dopo una lunga attesa, finalmente sarà alzato il sipario sul campionato più atteso, quello della massima serie del motorsport. Ci attendono 23 tappemai importanti, in unalunga e severa per team e piloti sotto molteplici punti di vista. Il primo atto ufficiale lo vivremo oggi, con le duedili del Gran Premio del Bahrain. Il weekend sul tracciato ditorna nella collocazione canonica della(il back-to-back del 2020 si è corso a fine annata, e non in primavera) e, addirittura, in questa occasione sancisce il via ufficiale del Mondiale, dato che la tappa australiana è stata posticipata fino all’autunno. Rispetto agli anni ...

