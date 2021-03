F1 GP Bahrain 2021, prove libere 1: risultati e classifica, Verstappen davanti a tutti (Di venerdì 26 marzo 2021) Max Verstappen davanti a tutti. Nella prima sessione di prove libere del Gran Premio del Bahrain, gara inaugurale del Mondiale di Formula 1 2021, il pilota olandese della Red Bull fa segnare il miglior tempo e si candida ancor di più al grande rivale della Mercedes. Dietro di lui Valtteri Bottas ed un sorprendente Lando Norris su McLaren mentre Lewis Hamilton è solamente quarto. Ottima prima impressione per la Ferrari: Charles Leclerc è quinto attaccato a Bottas, Hamilton e Norris mentre Carlos Sainz è ottavo. L’altra Red Bull di Sergio Perez è sesta: alle ore 16 tutti di nuovo in pista per la seconda sessione delle prove libere. Domani poi sarà il momento della qualifica e domenica la gara con i primi punti a ... Leggi su sportface (Di venerdì 26 marzo 2021) Max. Nella prima sessione didel Gran Premio del, gara inaugurale del Mondiale di Formula 1, il pilota olandese della Red Bull fa segnare il miglior tempo e si candida ancor di più al grande rivale della Mercedes. Dietro di lui Valtteri Bottas ed un sorprendente Lando Norris su McLaren mentre Lewis Hamilton è solamente quarto. Ottima prima impressione per la Ferrari: Charles Leclerc è quinto attaccato a Bottas, Hamilton e Norris mentre Carlos Sainz è ottavo. L’altra Red Bull di Sergio Perez è sesta: alle ore 16di nuovo in pista per la seconda sessione delle. Domani poi sarà il momento della qualifica e domenica la gara con i primi punti a ...

