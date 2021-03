F1 GP Bahrain 2021, Leclerc: “Non pensavamo di essere competitivi” (Di venerdì 26 marzo 2021) “È stata una giornata positiva, se devo essere onesto non ci aspettavamo di essere così competitivi anche se siamo solo all’inizio. Le prove libere 1 sono andate bene, le FP2 un po’ meno: ho faticato un pochino con la macchina e non sono riuscito a completare il giro come avrei voluto”. Charles Leclerc non è spaventato dal dodicesimo posto nelle prove libere 2 del GP del Bahrain e scalpita in vista di qualifiche e gara. “C’è tanto da lavoro da fare ma sento motivazione all’interno del team, così come miglioramenti compiuti dall’anno scorso – sottolinea il monegasco – Domani capiremo a che punto siamo rispetto agli altri. Credo che saremo ancora tutti vicini ma questo è entusiasmante, a noi piloti piacere fare la differenza anche se penso che Red Bull e Mercedes siano abbastanza davanti”. ... Leggi su sportface (Di venerdì 26 marzo 2021) “È stata una giornata positiva, se devoonesto non ci aspettavamo dicosìanche se siamo solo all’inizio. Le prove libere 1 sono andate bene, le FP2 un po’ meno: ho faticato un pochino con la macchina e non sono riuscito a completare il giro come avrei voluto”. Charlesnon è spaventato dal dodicesimo posto nelle prove libere 2 del GP dele scalpita in vista di qualifiche e gara. “C’è tanto da lavoro da fare ma sento motivazione all’interno del team, così come miglioramenti compiuti dall’anno scorso – sottolinea il monegasco – Domani capiremo a che punto siamo rispetto agli altri. Credo che saremo ancora tutti vicini ma questo è entusiasmante, a noi piloti piacere fare la differenza anche se penso che Red Bull e Mercedes siano abbastanza davanti”. ...

