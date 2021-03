E3 Saxo Bank Classic Harelbeke 2021: Kasper Asgreen confeziona un capolavoro e beffa van der Poel (Di venerdì 26 marzo 2021) Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick Step) confeziona un capolavoro e conquista la E3 Saxo Bank Classic Harelbeke 2021. Il danese ha vinto precedendo il suo compagno di squadra Florian Senechal e il neerlandese Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix). La peculiarità della vittoria di Asgreen sta nel fatto che il campione di Danimarca è stato in fuga per una cinquantina di chilometri, prima di essere ripreso da un drappello guidato da van der Poel. A cinquemila metri dalla meta, però, il danese è stato in grado di prodursi in un nuovo scatto, che ha sorpreso tutti, e grazie all’aiuto dei suoi compagni, che hanno protetto la sua azione, è riuscito a tagliare il traguardo per primo. La gara è ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 marzo 2021)(Deceuninck-Quick Step)une conquista la E3. Il danese ha vinto precedendo il suo compagno di squadra Florian Senechal e il neerlandese Mathieu van der(Alpecin-Fenix). La peculiarità della vittoria dista nel fatto che il campione di Danimarca è stato in fuga per una cinquantina di chilometri, prima di essere ripreso da un drappello guidato da van der. A cinquemila metri dalla meta, però, il danese è stato in grado di prodursi in un nuovo scatto, che ha sorpreso tutti, e grazie all’aiuto dei suoi compagni, che hanno protetto la sua azione, è riuscito a tagliare il traguardo per primo. La gara è ...

Advertising

massimomonti0 : #eurosportciclismo una domanda, è presente Danny Van Poppel a questa grara? E3 Saxo bank Harelbeke - tuttobiciweb_it : ?????I nostri appuntamenti live di oggi ?? Coppi&Bartali ?? - aquila7630 : Percorso, favoriti e come seguire in tv e streaming la corsa belga #E3SaxobankClassic. #26marzo - Antonel03012517 : RT @Cicloweb_it: Tornano le sfide tra titani: i nostri dieci nomi per la #E3SaxoBankClassic di Harelbeke! - Cicloweb_it : Tornano le sfide tra titani: i nostri dieci nomi per la #E3SaxoBankClassic di Harelbeke! -