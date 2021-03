Due cadaveri trovati in strada nel Napoletano (Di venerdì 26 marzo 2021) commenta Due persone sono state trovate senza vita in strada tra Marano e Villaricca, nel Napoletano. Un uomo è stato trovato morto a bordo di una piccola utilitaria che è finita contro un muro. A ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 26 marzo 2021) commenta Due persone sono state trovate senza vita intra Marano e Villaricca, nel. Un uomo è stato trovato morto a bordo di una piccola utilitaria che è finita contro un muro. A ...

Advertising

rep_napoli : Villaricca, trovati due cadaveri trovati in strada. L'ipotesi: rapina finita tragicamente [aggiornamento delle 22:0… - Corriere : Napoli, due cadaveri in strada e una pistola sull’asfalto. L’ipotesi di un tentativo di... - AmegidAbd : Villaricca, trovati due cadaveri trovati in strada. L’ipotesi: rapina finita tragicamente - Dorian221190 : RT @MediasetTgcom24: Due cadaveri trovati in strada nel Napoletano #Napoli - rep_napoli : Villaricca, trovati due cadaveri trovati in strada. L'ipotesi: rapina finita tragicamente [aggiornamento delle 21:4… -