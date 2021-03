Draghi manda in soffitta il Mes, il silenzio di chi lo voleva (Di venerdì 26 marzo 2021) Draghi ha annunciato che prendere il Mes senza avere un piano significa buttar via i soldi e che oggi non conviene. I favorevoli incassano in silenzio Il Mes era diventato oggetto di contesa e forte discussione politica nel governo Conte bis. Gli schieramenti erano chiari. Il Movimento 5s insieme all’ex premier Conte era sfavorevole perchè L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 26 marzo 2021)ha annunciato che prendere il Mes senza avere un piano significa buttar via i soldi e che oggi non conviene. I favorevoli incassano inIl Mes era diventato oggetto di contesa e forte discussione politica nel governo Conte bis. Gli schieramenti erano chiari. Il Movimento 5s insieme all’ex premier Conte era sfavorevole perchè L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

Paola57305387 : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Se Draghi non manda via Speranza, non c è speranza di cambiamenti - Dory09347702 : @antonio_bordin Speranza un paraculi di M, nn vale niente come Persona, nn capisco perché Draghi nn lo manda via, s… - SbrizzaClaudio : RT @IlZebraapois: Draghi manda i militari a controllare lo stabilimento di Anagni di AstraZeneca.Pensavo provvedessero alla demolizione ed… - FabioCarbone80 : @matteosalvinimi Dai Salvini, ritira la fiducia a #Draghi e manda tutti gli italiani al voto. - melinacugliari : RT @italiana__doc: #Draghi manda i Nas allo stabilimento di Anagni, identificati e bloccati lotti pari a 29 milioni di dosi del vaccino, #A… -