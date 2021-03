Deriva Lgbt nei programmi Rai, Pro Vita si mobilita: doppio flashmob sotto le sedi di Roma e Milano (Di venerdì 26 marzo 2021) Deriva Lgbt nei programmi Rai, Pro Vita si mobilita: con un doppio flashmob sotto le sedi di Roma e Milano. Dunque, la Rai finisce nel mirino della onlus che oggi ha organizzato un doppio flashmob sotto le sedi di Roma e Milano per protestare contro un certo tipo di programmazione, costosa e ormai in molte occasioni «offensiva». Una mobilitazione indetta per l’ora di pranzo in contemporanea: sia nella capitale, davanti i cancelli di viale Mazzini. Che in corso Sempione a Milano. Per una doppia occasione di protesta contro «la blasfemia e la propaganda gender diffusa ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 26 marzo 2021)neiRai, Prosi: con unledi. Dunque, la Rai finisce nel mirino della onlus che oggi ha organizzato unlediper protestare contro un certo tipo di programmazione, costosa e ormai in molte occasioni «offensiva». Unazione indetta per l’ora di pranzo in contemporanea: sia nella capitale, davanti i cancelli di viale Mazzini. Che in corso Sempione a. Per una doppia occasione di protesta contro «la blasfemia e la propaganda gender diffusa ...

