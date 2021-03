Cos’è il CBD e come funziona

Leggi su urbanpost

(Di venerdì 26 marzo 2021) Troppo spesso, quando si parla di cannabis, confondiamo THC e cannabidiolo (CBD). Eppure, il secondo differisce dal primo per i suoi benefici per la salute e per il suo utilizzo in ambito medico. Delle due sostanze attive più conosciute nella cannabis, il CBD è davvero il più interessante dal punto di vista dei pazienti che lo usano per alleviare il dolore, l’ansia, l’infiammazione e molti altri sintomi.il CBD Il CBD è una molecola che fa parte della famiglia dei cannabinoidi.il THC, è una sostanza attiva che si trova nella pianta di canapa (da cui si ottiene la resina di cannabis). Tuttavia, si trova in quantità inferiori al THC (tra lo 0,6 e l’1%, contro il 12-25%), in particolare a causa delle scelte di produzione fatte negli ultimi decenni. Poiché il THC è più ricercato per i suoi effetti più eccitanti e per l’uso a scopo ricreativo, ...