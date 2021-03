Buon compleanno Keira Knightley | i look più belli dell’attrice

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 26 marzo 2021) Lassimaquest’oggi – 26 marzo 2021 – compie 36 anni. Attrice amatissima in quel di Hollywood ha recitato al fianco di attori del calibro di Johnny Depp, Matthew Macfadyen, Orlando Bloom, Alexander Skarsgard e tanti altri. La sua carriera, dopo tanto teatro, è decollata con il film Sognando Beckham, anche se prima di quell’occasioneera stata scelta in Star Wars Episodio I – La minaccia fantasma, per via della straordinaria somiglianza con Natalie Portman. Dopo la commedia che l’ha lanciata nel mondo del cinema,ha riscontrato un successo a livello internazionale con la saga de I pirati dei caraibi, recitando al fianco di Orlando Bloom e Johnny Depp e interpretando la coraggiosa Elizabeth Swan. L’abbiamo poi vista coinvolta in film come King ...