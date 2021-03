Bimbo di 20 mesi picchiato a morte a Novara | ergastolo per la madre e il compagno

Advertising

Agenzia_Ansa : Ergastolo alla madre e all'ex compagno per l'omicidio del piccolo Leonardo, 20 mesi appena: ucciso con 'violenza in… - RaiNews : Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, Leonardo, 20 mesi, da tempo costretto a subire maltrattamenti, nel mag… - repubblica : ?? Novara, bimbo di venti mesi morto per percosse: condannati all'ergastolo la madre e il suo convivente - ursita2010 : RT @Aba_Tweet: La foto dell’infermiera di Ancona che si prende cura di un bimbo di 7 mesi costretto a stare lontano dalla mamma l’avete vis… - MarsicaW : CORONAVIRUS ABRUZZO, 392 NUOVI CASI. ANCORA UN ALTRO BIMBO DI 10 MESI POSITIVO #Abruzzo #aggiornamento #Covid… -

Ultime Notizie dalla rete : Bimbo mesi

ilmessaggero.it

... nel maggio 2019 a Novara, del figlio di lei, Leonardo, che aveva ventiappena. La Corte d'... Leggi anche "Leonardo martoriato in casa", dalla madre neanche una lacrima Novara, autopsia sul...Omicidio volontario pluriaggravato l'accusa nei suoi confronti per la morte del piccolo Leonardo, 20, figlio della compagna Gaia Russo , ai domiciliari con la stessa accusa in una struttura ...La decisione della Corte d’assise ha accolto in pieno la richiesta dell’accusa. La pm: «Processo complicato anche emotivamente». La nonna si accascia alla lettura della sentenza ...PESCARA – Rispetto a ieri si registrano 392 nuovi casi (di età compresa tra 10 mesi e 94 anni). Sono complessivamente 63933 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza ...