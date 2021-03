Barbiere riapre il negozio per ordine del sindaco per poter tagliare i capelli a un ragazzo autistico

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 marzo 2021) Venerdì 26 marzo 2021 ore 15.30. Undi Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno, aprirà il suoin via del tutto eccezionale per un singolo cliente, undi 15 anni. È stata questa la decisione delGiuseppe Lanzara, che ha autorizzato Carmine Casale a riaprire solo per un’ora e mezzo circa nonostante la pandemia e la zona rossa in Campania. Come recita l’ordinanza sindacale n.17 del 24 marzo, il primo cittadino ordina l’apertura delal numero 9 di Corso Italia per il quindicenne, affetto da una grave forma di disturbo dello spettroche si manifesta con “comportamenti metodici e routinari schematizzati nella sua mente, la cui rottura avrebbe risvolti di notevole compromissione”. IlLanzara parlando ...