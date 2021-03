Apparecchiare con piatti spaiati: la creatività conquista tutti! (Di venerdì 26 marzo 2021) Apparecchiare con piatti spaiati: perché no? Un servizio da tavola con piatti tutti diversi? Diciamo la verità, l’idea lì per lì vi fa inorridire. Fonte immagine Con l’occhio della mente vedete la vostra mamma che agita il ditino e vi dice con tono di rimprovero “No, no, questo non si fa”. E se poi l’occhio della mente vi propone vostra nonna, buonanima, l’espressione dell’ava è ancora più contrariata, se possibile. E non dice parolacce solo perché era una persona tanto, ma tanto educata. Eppure, eppure… Se ci pensi, Apparecchiare con piatti tutti differenti non è un’idea così peregrina. È in buona sostanza l’estremizzazione – all’incontrario però – della logica tradizionale, quella che vuole i piatti e tutto ciò che li circonda (posate, bicchieri, tovaglioli e così ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 26 marzo 2021)con: perché no? Un servizio da tavola contutti diversi? Diciamo la verità, l’idea lì per lì vi fa inorridire. Fonte immagine Con l’occhio della mente vedete la vostra mamma che agita il ditino e vi dice con tono di rimprovero “No, no, questo non si fa”. E se poi l’occhio della mente vi propone vostra nonna, buonanima, l’espressione dell’ava è ancora più contrariata, se possibile. E non dice parolacce solo perché era una persona tanto, ma tanto educata. Eppure, eppure… Se ci pensi,contutti differenti non è un’idea così peregrina. È in buona sostanza l’estremizzazione – all’incontrario però – della logica tradizionale, quella che vuole ie tutto ciò che li circonda (posate, bicchieri, tovaglioli e così ...

