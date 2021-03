Antonino Spinalbese com’era prima del successo e di Belen | diversissimo

Leggi su solonotizie24

(Di venerdì 26 marzo 2021) Oggi è considerato tra gli uomini più fortunati d’Italia per il suo amore conRodriguez maha un passato da giovane ragazzo dove appare decisamente diverso da ora. Alcuni scatti che circolano sui social ritraggono l’ex hair stylist molto giovane: faccia pulita, qualche imperfezione visiva ma lo stesso sorriso ammaliante che evidentemente ha conquistato l’ambita e bellissima showgirl.solonotizie24di: com’è cambiato?è riuscito ad entrare nel cuore della showgirl argentina in un momento non proprio idilliaco per lei. Appena uscita dal fallimento della sua seconda unione con l’ex marito Stefano de Martino, ...