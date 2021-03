Un progetto per valorizzare l’istituzione scolastica nella società (Di giovedì 25 marzo 2021) TORINO – Pensare la scuola come bene comune, di tutti: un patrimonio collettivo da preservare e valorizzare. Dall’istituto ‘Avogadro’ di Torino – in collaborazione con l’agenzia di stampa Dire e diregiovani.it – si diffonde il progetto dal nome, appunto, ‘Scuola bene di tutti‘, da curare e proteggere come un ecosistema entro cui si svolge la vita della parte più preziosa della comunità umana: le generazioni future. Leggi su dire (Di giovedì 25 marzo 2021) TORINO – Pensare la scuola come bene comune, di tutti: un patrimonio collettivo da preservare e valorizzare. Dall’istituto ‘Avogadro’ di Torino – in collaborazione con l’agenzia di stampa Dire e diregiovani.it – si diffonde il progetto dal nome, appunto, ‘Scuola bene di tutti‘, da curare e proteggere come un ecosistema entro cui si svolge la vita della parte più preziosa della comunità umana: le generazioni future.

Advertising

elenabonetti : Oggi la @EU_Commission lancia la #ChildGuarantee & #EUchildrights, la stategia comunitaria per rimettere i bambini… - matteosalvinimi : Ottima notizia: parte il nuovo progetto industriale per la storica azienda #Corneliani di Mantova. Grazie all’ottim… - fattoquotidiano : Conte incontra Letta e dice: “Pd interlocutore privilegiato, ora si apre un cantiere. Al lavoro per un progetto che… - laboescapes : RT @LaStatale: ??@LaStatale coinvolta nel progetto di ricerca internazionale #Vast ( - Cuccello : RT @InasCisl: #Frontalieri: quali diritti in tema di malattia per chi si sposta per lavoro tra Italia e Slovenia? Grazie al progetto #Eurad… -