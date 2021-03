Sileri che vuol rassicurare: “L’estate? In spiaggia senza la mascherina” (Di giovedì 25 marzo 2021) Pierpaolo Sileri: classe 1972, chirurgo prima e viceministro di Roberto Speranza poi. Poi ancora, con Draghi, sottosegretario al ministero della Salute. In quota 5 Stelle, ormai tutti (o quasi) abbiamo imparato a conoscerlo bene. Perché qualsiasi giorno della settimana, e a qualsiasi orario si accenda la tivù, c’è una buona possibilità di vederlo lì indiretta. Piace a casa e nei salotti televisivi: è chiaro, tira dritto quando parla, ha la capacità e il dono della sintesi. Non urla. Ma, se deve smentire categoricamente una sciocchezza appena detta da qualche altro ospite in studio, lo fa con garbo, forte di avere sempre la scienza dalla sua. Lo hanno messo in salotti con medici no vax, no mask, con sedicenti scienziati, gente che negava il virus e che faceva tamponi ai kiwi. Ha sempre retto bene. Oggi però, collegato con Radio 1 a Un giorno da Pecora, ha voluto ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 25 marzo 2021) Pierpaolo: classe 1972, chirurgo prima e viceministro di Roberto Speranza poi. Poi ancora, con Draghi, sottosegretario al ministero della Salute. In quota 5 Stelle, ormai tutti (o quasi) abbiamo imparato a conoscerlo bene. Perché qualsiasi giorno della settimana, e a qualsiasi orario si accenda la tivù, c’è una buona possibilità di vederlo lì indiretta. Piace a casa e nei salotti televisivi: è chiaro, tira dritto quando parla, ha la capacità e il dono della sintesi. Non urla. Ma, se deve smentire categoricamente una sciocchezza appena detta da qualche altro ospite in studio, lo fa con garbo, forte di avere sempre la scienza dalla sua. Lo hanno messo in salotti con medici no vax, no mask, con sedicenti scienziati, gente che negava il virus e che faceva tamponi ai kiwi. Ha sempre retto bene. Oggi però, collegato con Radio 1 a Un giorno da Pecora, ha voluto ...

